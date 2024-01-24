بودي: التعاون مع «بيتك» يفتح آفاق التدريب والتوظيف ودعم الطلبة



وقع بيت التمويل الكويتي (بيتك)، اتفاقية تعاون وشراكة مع كلية الكويت التقنية ضمن إطار اهتمام «بيتك» بدعم التعليم والطلبة والشباب، لما لذلك من أثر إيجابي كبير على التنمية والمجتمع.



ومثل «بيتك» في توقيع الاتفاقية رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد عبدالله العمر، فيما حضر من كلية الكويت التقنية مشاري أيمن بودي رئيس مجلس الأمناء، وعدد من مسؤولي الجهتين.



وفي تصريح صحافي على هامش توقيع الاتفاقية الذي تم في حرم الكلية، أكد رئيس الموارد البشرية والتحول للمجموعة زياد العمر على حرص «بيتك» على دعم ومساندة المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية لأداء دورها في تأهيل القدرات والكفاءات الوطنية من الشباب، مبينا أن ذلك يتقاطع مع اهتمام ودور «بيتك» الرائد في دعم وتطوير المواهب الوطنية الشابة، كما يتماشى مع استراتيجية «بيتك» في التعليم والتطوير والتدريب.



وأشار العمر إلى أن «بيتك» سبق أن شارك في الفعاليات التي تنظمها الكلية، مثل معرض التوظيف الذي يخدم الطلبة في الدرجة الأولى، بالإضافة إلى الجهات الحكومية والأهلية. وأشار أيضا إلى أن مثل هذه الاتفاقيات تساهم في تطور المجتمع وتعريف الشباب الطموح بأهمية تطوير الذات ورفع مستوى الكفاءة والتحصيل العلمي والعمل بالقطاع الخاص الذي يعتبر بيئة جذابة لمن يمتلك طموح التطور والارتقاء بقدراته.



وشدد على اهتمام «بيتك» في مجال تدريب وتوطين العمالة، مشيرا إلى أن البنك يوفر برامج متكاملة ومتقدمة بالتعاون مع أكبر المؤسسات الأكاديمية العالمية، مبينا أن «بيتك» يدعم جهود الجامعات في توجيه طاقات الطلبة لتنمية إبداعاتهم عبر أنشطة وبرامج متخصصة في المهارات السلوكية والمهنية والتكنولوجية والمحاسبية والمتعلقة بتطبيقات الاقتصاد الإسلامي ونشاط الصيرفة الإسلامية، وبرامج القيادة، وغير ذلك من برامج متقدمة ومتكاملة يتم تصميمها وفقا لأحدث متطلبات السوق وبما يتوافق مع المعايير العالمية في مجال التعليم والتطوير.



من جهته، أكد مشاري أيمن بودي رئيس مجلس أمناء كلية الكويت التقنية أن الهدف الرئيسي من التعاون هو دمج المؤسسات الحكومية والخاصة مع المؤسسات التعليمية لخلق جيل مؤهل لخوض سوق العمل.



وأضاف بودي: تؤمن ktech بأن التعاون الإستراتيجي مع بيت التمويل الكويتي يعزز من قاعدة الشراكات التي تبنيها كلية الكويت التقنية مع مؤسسات الدولة الحكومية والخاصة وأن هذه الشراكات تمكن قادة المستقبل من توجيه دفة الكويت نحو نجاح وازدهار لا مثيل لهما، الأمر الذي ينعكس على دعم الاقتصاد الكويتي.



من جهته، قال عضو مجلس الأمناء عثمان أيمن بودي: التعاون الاستراتيجي مع «بيتك» يفتح مجالات تعاون عديدة في المجال الأكاديمي والتوظيف وتمويل ودعم الطلبة، إضافة إلى ذلك أنه من خلال مذكرة التعاون نحقق رؤية كويت جديدة 2035.



وأشار نائب رئيس كلية الكويت التقنية عبدالرحمن عبدالقادر العجيل الى أن الاتفاقية تتضمن تدريبا ميدانيا وورش عمل ودورات تدريبية خاصة تخدم طلبة الكلية في جميع التخصصات، حيث توفر مذكرة التعاون إقامة برنامج تدريب ميداني يؤهل الخريجين لسوق العمل المصرفي.