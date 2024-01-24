قدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال سؤالا عن المشروع الخاص بتجميل وأعمال إنشائية وصيانة للشواطئ العامة في الكويت.



وقال د.كمال في سؤاله: تقوم البلدية بتنفيذ مشاريعها من خلال قطاع المشاريع في الجهاز التنفيذي للبلدية، ومن هذه المشاريع تم توقيع العقد ب ك/ أ أ/9ع 2016/2015 والخاص بتجميل وأعمال إنشائية وصيانة للشواطئ العامة في الكويت ومن ضمن العقد شواطئ أنجفة والفنطاس والشويخ وغيرها.



وعليه، يرجى تزويدنا بالمعلومات التالية المتعلقة بالمشروع:



٭ بخصوص العقد الذي تم توقيعه، تزويدنا بالتالي: تاريخ توقيع عقد المشروع.



٭ المدة الزمنية التعاقدية للمشروع.



٭ الجدول الزمني لأعمال المشروع.



٭ نسبة الإنجاز في المشروع إلى تاريخه.



٭ ما المواقع والشواطئ العامة التي شملها المشروع؟



٭ ما الأسباب التي أدت إلى تعطل تنفيذ أعمال المشروع؟



٭ هل تعثر المتعهد في تنفيذ أعمال المشروع؟ مع ذكر بيانات المتعهد وأسباب التعثر.



٭ هل توجد أوامر تغييرية في المشروع؟ مع ذكر نوع الأمر التغييري ومدته وقيمته.



٭ متى من المتوقع الانتهاء من أعمال المشروع أعلاه؟ مع تزويدنا بالبرنامج الزمني المعدل والتكلفة النهائية للمشروع.