محمد راتب



صرح أمين صندوق جمعية الوفرة السكنية بدر حسن بوشهري، بأنه بعد تضافر الجهود الكبيرة من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة والجهاز التنفيذي على تحسين المركز المالي للجمعية تمت الموافقة على زيادة الوديعة البنكية لدى بنك وربة بقيمة 200 ألف دينار ليصبح مبلغ الودائع لدى البنك مليونا و200 ألف دينار، وهو ما يدل على استقرار الأوضاع المالية للجمعية وتحسنها، مما سينعكس على مستوى الخدمات المقدمة للمساهمين وأهالي الوفرة السكنية الكرام، مؤكدا بذل المزيد من الجهود للارتقاء بالمركز المالي للجمعية من قبل مجلس الإدارة.