

عبدالحميد الخطيب



شهد التاريخ الفني الكويتي والخليجي والعربي العديد من الثنائيات الناجحة التي حققت شهرة واسعة بين الجمهور، ومن أشهرها ثنائية النجمين داود حسين وحسن البلام اللذين أمتعانا بأجمل الأعمال المسرحية والتلفزيونية على مدار سنوات، حتى ابتعدا وشق كل منهما طريقه منفردا، صانعا شعبية كبيرة خاصة به، ونجاحات حفرت اسمه بأحرف من نور في عالم الفن.



لقد تمتعت ثنائية داود وحسن بالتناغم والتفاهم، لاسيما أنهما عملا معا لفترة طويلة، وهذا انعكس بالطبع على أدائهما وجودة الأعمال التي قدماها وما زالت محفورة في الذاكرة، مثل البرامج المنوعة «غنائيات، داوود في هوليود، داوديات، إرهابيات، قرقيعان»، ومسرحيات «بومتيح، عالباب يا شباب» وغيرها.



واليوم، وفي مفاجأة من العيار الثقيل لجمهور النجمين المحبوبين، أعلن كل منهما عن عودة ثنائيتهما من جديد ليقدما معا خلال الفترة المقبلة عملا مسرحيا في السعودية ضمن أنشطة «موسم الرياض»، برعاية من المستشار تركي آل الشيخ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه بالمملكة، حيث قال النجم القدير داود حسين: «عودة الى المسرح في ختام موسم الرياض مع جولة مسرحية في المملكة العربية السعودية الحبيبة، برعاية أخوية من المستشار تركي آل الشيخ، وبمشاركة أخوي النجم حسن البلام».



وعن تفاصيل العمل الجديد، أوضح بوحسين: «اسم المسرحية وبقية النجوم المشاركين، كل شي بوقته حلو، الله يوفق الجميع ويوفقنا».



بينما قال النجم حسن البلام: «قادمون بدعم من المستشار تركي آل الشيخ لموسم الرياض وجميع المواسم طوال السنة القادمة بدعم لا محدود».