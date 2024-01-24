

مفرح الشمري



استضاف صالون مقامات التابع لصندوق التنمية الثقافية في وزارة الثقافة في جمهورية مصر العربية، بالاشتراك مع الإذاعة المصرية، ضمن أنشطة بيت الغناء العربي، عضو مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين ورئيس لجنة البحوث والدارسات د.خالد القلاف، الذي تحدث خلال ندوة بعنوان «مصر والغناء الكويتي.. ود موصول».



وتطرق الحوار إلى الأغنيتين الكويتية والمصرية قديما، وطريقة تأثر الملحنين الكويتيين بالأغنية المصرية في ألحانهم، إلى جانب تناول عملية تأسيس فرقة الإذاعة من قبل الموسيقيين الراحلين نجيب رزق الله وأحمد علي، وقام بإعداد وتقديم الحوار د.إيناس جلال الدين، وشاركت في هذه الفعالية الفنانة نادين العمروسي وفرقتها الموسيقية.



وحول هذه المشاركة تحدث القلاف، قائلا: «بلا شك كانت من الأنشطة الجميلة والمميزة، والتي تم من خلالها استذكار كوكبة من الألحان الكويتية البارزة، وأيضا الأعمال المصرية الخالدة، ولقد تحدثت عن الكثير من المحطات الفنية المهة في مسيرة الغناء الكويتي».



وأضاف القلاف: من الجميل حقا أن تقدم مثل تلك الفعاليات التي تستحضر كوكبة من الألحان البارزة، والأغاني الخالدة، في تاريخ الفن الموسيقي العربي، لافتا إلى أن الأغنية المصرية آنذاك ساهمت في ازدهار وتنوع وتطوير الغناء العربي، مما أوجد نخبة من الأسماء في مجالات الغناء والكلمة والألحان والموسيقى.