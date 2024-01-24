محمد الجلاهمة



أعلنت وزارة الداخلية في ساعة متأخرة من يوم أول من أمس أن نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزيرالداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف أمر باتخاذ أقصى العقوبات في واقعة مشاجرة مطار الكويت الدولي وتسريح أطراف الواقعة من الخدمة العسكرية. وقالت الوزارة، في بيان لها، إن أوامر وزير الداخلية جاءت في أعقاب تقرير بشأن ما حدث بين عسكريين يعملان في المرور (أمن ومرور المطار) وقيام أحد العسكريين بإشهار سكين في وجه زميله وتبادلا الضرب.



وأكدت الوزارة أنه لا تهاون في محاسبة من يتجاوز القوانين من منتسبيها أو يسيء الى الدورية الأمنية بأي شكل من الاشكال.



يشار الى أن «الأنباء» نشرت في عددها الورقي أمس الأول عن توجه وزارة الداخلية الى تسريح عسكريين بعد المشاجرة والتي جاءت على خلفية تحرير أحد العسكريين مخالفة مرورية لآخر يعمل عسكريا في أمن المطار.



وكانت واقعة الشجار تم تداولها على وسائل التواصل الاجتماعي، وعلى الفور جرى تشكيل لجنة رفع تقرير الى نائب رئيس مجلس الوزراء والذي أمر بتسريح العسكريين.