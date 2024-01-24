مبارك التنيب



سجلت شركتان متخصصتان في تأجير السيارات قضيتين منفصلتين بمخفر شرطة ميدان حولي، حيث لم يعد مستأجران المركبات المؤجرة رغم محاولات التواصل معهما، وهما مواطن ووافد. وقال مصدر أمني إن وافدا بصفته ممثلا قانونيا لشركة تأجير في السالمية ذكر أن وافدا استأجر مركبة يابانية موديل 2020 زرقاء اللون من تاريخ 31 أكتوبر الماضي لمدة شهر، وعقب انتهاء المدة لم يقم بإعادة المركبة المستأجرة ودفع قيمة التأجير، وسجلت قضية خيانة أمانة. كما تقدم مسؤول عن شركة تأجير أخرى في السالمية ببلاغ عن مواطن استأجر مركبة موديل 2021 منذ 13 أغسطس الماضي، وقامت إدارة الشركة بالتواصل مع المستأجر عدة مرات وابلغته بأن يراجع الشركة، ومنذ مطلع الشهر الجاري أغلق هاتفه النقال بشكل نهائي، وسجلت قضية وأدرجت المركبتان على قوائم المركبات المبلغ عنها والمطلوبة.