قرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة، وذلك التزاما بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها.

جاء ذلك بعد أن اطلع مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوعي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة. وأكد سمو رئيس الوزراء أن هناك شبه تطابق حكومي - نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة، معربا عن تطلعات الحكومة لأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.

تمهيداً لإحالته إلى مجلس الأمة.. ورئيس الوزراء أعرب عن التطلعات لأن يحظى البرنامج على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته

تكليف «التخطيط» بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة

محمد الصباح: هناك شبه تطابق حكومي - نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة

حريصون على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية



عقد مجلس الوزراء اجتماعه الأسبوعي مساء أمس الأول الإثنين في قصر السيف برئاسة سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، وبعد الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود بما يلي:



استعرض مجلس الوزراء في مستهل اجتماعه نتائج اجتماع اللجنة التنسيقية النيابية - الحكومية الذي عقد يوم الأحد الماضي في مجلس الأمة بحضور رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون وسمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء والنواب، والذي أكد فيه سمو رئيس مجلس الوزراء أن هناك شبه تطابق حكومي -نيابي حول ما يجب عمله خلال المرحلة المقبلة، لافتا سموه إلى أن الحكومة تعكف حاليا على إعداد برنامج عمل الحكومة لتقديمه إلى مجلس الأمة، معربا عن تطلعات الحكومة لأن يحظى برنامج عملها على رضا الشعب الكويتي ويحقق طموحاته.



وضمن هذا السياق، أكد سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع مجلس الوزراء مساء أمس الأول الإثنين حرص الحكومة على تعزيز التعاون والتنسيق والعمل المثمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.



والتزاماً بأحكام المادة 98 من الدستور بتقديم الحكومة برنامج عملها فور تشكيلها، فقد اطلع مجلس الوزراء على العرض المرئي المقدم من اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة برنامج عمل الحكومة، وقرر مجلس الوزراء تكليف الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية بإعداد مشروع برنامج عمل الحكومة تمهيدا لإحالته إلى مجلس الأمة.