رئيس الوزراء تسلّم دعوة من نائب رئيس الإمارات لحضور القمة العالمية للحكومات 2024



استقبل سمو الشيخ د.محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود وزير الدولة عضو مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية الشقيقة والوفد المرافق له، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



ونقل صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد آل سعود تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتهنئتهما لسموه بمناسبة تعيينه رئيسا لمجلس الوزراء وتشكيل الحكومة الجديدة.



كما جرى خلال اللقاء بحث القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، إضافة إلى استعراض العلاقات الثنائية الوطيدة وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين والشعبين الشقيقين.



حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله ورئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل وصاحب السمو الأمير سلطان بن سعد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى البلاد.



إلى ذلك، استقبل سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان أمس سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة لدى البلاد د. مطر النيادي، حيث سلم سموه رسالة من صاحب السمو الشيــخ محمــد بــن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة ورئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تتضمن دعوة سموه لحضور القمة العالمية للحكومات 2024 المقرر عقدها بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في شهر فبراير المقبل.



حضر المقابلة رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء عبدالعزيز الدخيل.





