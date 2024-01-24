

يحيى حميدان



اقتربت إدارة نادي خيطان من الحصول على توقيع المهاجم فهد الرشيدي (39 سنة) خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية بعدما خاض النصف الأول من الموسم الحالي في صفوف اليرموك.



ودخلت إدارة «الأحمر والأسود» في مفاوضات مكثفة مع الرشيدي خلال اليومين الماضيين للتعاقد معه بشكل رسمي لتعزيز النواحي الهجومية للفريق الذي يعاني بشكل واضح بمسألة تسجيل الأهداف هذا الموسم. وسبق للرشيدي أن مثل أندية التضامن والسالمية والعربي والفحيحيل والنصر واليرموك، ليكون خيطان محطته السابعة على صعيد الفرق المحلية وهو رقم قياسي، بخلاف تمثيله للمنتخب الوطني وأم صلال القطري والكرامة السوري والحزم السعودي في فترات سابقة.



وخاض خيطان مباراة تجريبية أول من أمس انتهت بفوزه على برقان بهدف نظيف، علما بأنها المباراة الثانية للفريق خلال فترة التوقف الحالية عقب خسارته من اليرموك بالنتيجة نفسها الأسبوع الماضي.