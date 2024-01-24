

أعلنت «زين» عن رعايتها بطولة أطياب المرشود الدولية العاشرة لقفز الحواجز التي أقيمت في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وأشرف عليها الاتحاد الكويتي للفروسية، وشهدت حضورا جماهيريا كبيرا ومشاركات مميزة للعديد من الفرسان والفارسات المحليين والدوليين.



وشاركت «زين» بتكريم الفائزين الأوائل في البطولة، وذلك بحضور وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة ووزير الدولة لشؤون الشباب ووزير الدولة لشؤون الاتصالات داود معرفي، وراعي البطولة وليد سليمان المرشود، ورئيس الاتحاد الكويتي للفروسية مسعود حيات، والرئيس التنفيذي للعلاقات والشؤون المؤسسية في زين الكويت وليد الخشتي. وتفخر «زين» باستمرار دعمها السنوي لهذه البطولة على مدى السنوات الماضية انطلاقا من قناعتها بأهمية الدور الذي تلعبه مؤسسات القطاع الخاص بدعم وتطوير قطاعي الرياضة والشباب، هذا إلى جانب حرصها على تمكين وتشجيع المواهب والقدرات المحلية الشابة في رياضة الفروسية التي تتجذر في الهوية الكويتية والعربية والإسلامية.



وشهدت البطولة منافسات حماسية انتهت بفوز فارس نادي الكويت للفروسية علي الخرافي بلقب البطولة العاشرة وسط حضور جماهيري كبير من عشاق رياضة الفروسية والعائلات والشباب والرياضيين، كما خصصت «زين» منطقة خاصة لاستضافة الجماهير لتمكينهم من متابعة منافسات البطولة وتقديم خدمات الضيافة والاستمتاع بالأجواء الجميلة.



وأقيمت النسخة العاشرة من بطولة أطياب المرشود الدولية لقفز الحواجز في مركز الكويت للفروسية بمنطقة صبحان، وشهدت مشاركة واسعة من العديد من الفرسان الكويتيين والعالميين الذين مثلوا أكبر أندية الفروسية المحلية والدولية، كما قاد البطولة طاقم تحكيم دولي محترف وبإشراف الاتحاد الكويتي للفروسية. وتحرص «زين» على دعم مختلف الأنشطة الرياضية الكبرى التي تقام في البلاد للمساهمة في رفع اسم الرياضة الكويتية وتطويرها، حيث تؤمن الشركة بأن لدى مؤسسات القطاع الخاص دورا مهما وحيويا في تنمية قطاعي الشباب والرياضة في الكويت، وهي تقوم بنقل هذا المفهوم إلى أرض الواقع من خلال رعاية ودعم العديد من الفعاليات والمسابقات الرياضية. كما تفخر «زين» برعاية ودعم مجموعة كبيرة من الرياضيين الكويتيين الذين يمثلون الكويت في المحافل المحلية والإقليمية والعالمية، ويحققون الإنجازات والبطولات باسم الكويت في مختلف الرياضات منها الفروسية.