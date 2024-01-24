

كشف مدرب فريق إنتر ميلان، سيموني إنزاغي، أن تطبيق التعليمات الفنية، والتزام اللاعبين الأساسيين والبدلاء بتطبيق الأدوار المطلوبة منهم، ساهم في تتويج فريقه بلقب كأس السوبر الإيطالي لكرة القدم للمرة الثالثة تواليا والثامنة في تاريخه.

وحصل «النيراتزوري» على كأس السوبر الإيطالي للمرة الثامنة في تاريخه، عقب فوزه 1-0 على نابولي، في نهائي المسابقة، التي أقيمت منافساتها بالمملكة العربية السعودية.

وأشار إنزاغي في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد المباراة، إلى أن المهاجم الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز واصل تقديم أفضل المستويات ليقود إنتر للتتويج باللقب.

وشدد المدرب الإيطالي على أن الجماهير التي ساندت إنتر من المملكة العربية السعودية كانت نقطة التحول في المباراة خلال مواجهة نابولي، الذي كان ندا قويا في المواجهة، ليلعب دورا بارزا في الحصول على البطولة.



من جانبه، أوضح لاعب «النيراتزوري»، الهولندي ستيفان دي فري، أن تحضير المنافس لهذه المواجهة، جعل مهمة الفريق صعبة في تسجيل هدف مبكر، خاصة في ظل إغلاق المساحات. وأكد دي فري أن عدم حصول اللاعبين على وقت كاف للراحة بعد مباراة الدور نصف النهائي، ضاعف من صعوبة المواجهة أيضا، مبديا سعادته بالمكانة التي وصل إليها مارتينيز، الذي بات عنصرا أساسيا داخل الملعب وخارجه.



ولعب مارتينيز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.