استقبل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد بقصر بيان صباح امس صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



حيث نقل لسموه تحيات وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولشعب دولة الكويت دوام التقدم والنماء.



هذا، وقد حمّله صاحب السمو الأمير تحياته وتقديره لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وتمنياته له بالصحة والعافية، سائلا سموه المولى تعالى أن ينعم على دولة الإمارات العربية المتحدة وشعبها الشقيق المزيد من التطور والرخاء تحت ظل القيادة الحكيمة لأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بن سلطان آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة.



وقدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى بدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة لصاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، التهاني بمناسبة توليه مقاليد الحكم.



وقد كان في معية سموه نجلاه سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي وسمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي.



حضر اللقاء كبار المسؤولين بالدولة.



وكان صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة حاكم رأس الخيمة والوفد المرافق وصل إلى البلاد صباح امس وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للبلاد.



وكان في استقبال سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ محمد العبدالله.



ويرافق سموه وفد يضم كلا من سمو الشيخ أحمد بن سعود القاسمي وسمو الشيخ صقر بن سعود القاسمي.



الى ذلك، تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد رسالة تهنئة من الرئيس ألكساندر فوتشيتش رئيس جمهورية صربيا الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في الكويت، راجيا لسموه موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برسالة جوابية له ضمنها سموه، حفظه الله، خالص شكره على ما عبر عنه فخامته من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه، رعاه الله، مقاليد الحكم، متمنيا سموه، حفظه الله، له موفور الصحة والعافية.



كما تلقى صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة من الملك فيليم ألكسندر آر ملك مملكة نذرلاند الصديقة أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا لسموه كل التوفيق لمواصلة مسيرة الخير والنماء في دولة الكويت، راجيا لسموه، رعاه الله، موفور الصحة ودوام العافية.



هذا، وقد بعث صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد ببرقية جوابية له ضمنها سموه خالص شكره على ما عبر عنه من تهنئة وطيب المشاعر بمناسبة تولي سموه مقاليد الحكم، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية.





