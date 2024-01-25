اختتم مدير عام الإدارة العامة للجمارك عبدالله الشرهان الاجتماع السادس لمجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي، والذي ترأس خلاله وفد الكويت المشارك في مقر الأمانة العامة لدول المجلس التعاون بالرياض، وذلك استكمالا لجهود وتعاون المديرين العامين للجمارك في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتوحيد الإجراءات والسياسات الجمركية في الدول الاعضاء ورقمنة العمل الجمركي المشترك وإشرافهم المباشر على تنفيذ الخطة التنفيذية المقررة وفق البرنامج الزمنى لقيام الاتحاد الجمركي الخليجي.



وأكد الشرهان على الطلب من كل مديري عام الجمارك التسريع في تشغيل المشاريع الرئيسية المرتبطة بالاستراتيجية المستقبلية لمركز المعلومات الجمركي للتكامل التقني بين أنظمة الهيئة وادارات الجمارك بالدول الأعضاء، حيث تم إقرار استقلالية الهيئة وممارسة مهامها وفق نظامها الداخلي.



ومن ناحية أخرى، تم الاتفاق على وضع التدابير الاحترازية للحد من الاتجار غير المشروع للتبغ ومشتقاته.



وأضاف الشرهان ان الإدارة العامة للجمارك وضعت خطة لتنظيم ورش عمل لكل شركاء العمل والجمهور، وذلك للتعريف بجميع البرامج والإجراءات المستحدثة، والتي ستطبق بشكل موحد على مستوى دول الخليج مثل دليل الأحكام المسبقة والمشغل الاقتصادي المعتمد وبطاقات العبور «تير» والدليل الموحد للاجراءات الجمركية والدليل الاجرائي والفني بتحويل الرسوم آليا ومعالجة قضايا التبادل التجاري وتعديلات التعريفة الجمركية الموحدة وإجراءات البريد السريع والشحنات الشخصية، ساعين للتعاون الجاد مع كل المتعاملين وحرصا على تطبيق متطلبات الاتحاد الجمركي مع دول المجلس.