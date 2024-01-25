صدر أمر أميري بتعيين سمو الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد عن البلاد.



وفيما يلي نص الأمر الأميري:



أمر أميري بتعيين نائب للأمير



- بعد الاطلاع على الدستور



- وعلى قانون توارث الإمارة رقم 4 لسنة 1964



- وعلى الأمر الأميري الصادر بتاريخ 22 جمادى الآخرة 1445هـ الموافق 4 يناير 2024م بتعيين رئيس مجلس الوزراء



- وعلى المرسوم رقم 1 لسنة 2024 بتشكيل الوزارة



- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة



أمرنا بالآتي:



مادة (1)



- يعيّن سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء نائبا للأمير طوال فترات غياب سمو الأمير عن البلاد.



مادة (2)



- يستمر العمل بهذا الإجراء إلى حين تعيين ولي العهد.



مادة (3)



- على رئيس مجلس الوزراء تنفيذ هذا الأمر، ويبلغ مجلس الأمة به، ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.