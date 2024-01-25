عبدالعزيز الفضلي



فيما كشفت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» عن ان التربية انتهت من إجراءات إدخال البصمة لجميع معلمي وإداريي المدارس فــي النظم المتكاملة، مشيرة إلى ان الأمور أصبحت جاهزة وبانتظار قرار لتطبيقها، أعلنــــت مـــديرة إدارة نــظم المعلومات بوزارة التربية م. هدى المطيري عن توقف العمل على نظام الحضور والانصراف الخاص بوزارة التربية (ITask) اعتبارا من الأول من مارس المقبل.



وقالت م.هدى المطيري في كتاب وجهته الى وكيل وزارة التربية، وتلقت «الأنباء» نسخة منه: «يرجى التفضل بالإحاطة بأن عمليات الإدخال الخاصة بالإجازات والاستئذانات وتعديلها وبعض الصلاحيات على نظام الحضور والانصراف الحالي والخاص بوزارة التربية سوف تتوقف بتاريخ 2024/3/1.



وتبقى عمليات عرض البيانات التاريخية فقط، بســـبب تــوجه وزارة التربـــية إلى اعتماد الــــنظم المتكاملة بديوان الخدمة المدنية كنـــظام وحيد خاص بالحضور والانصراف.