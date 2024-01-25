

مفرح الشمري



بعد انتهاء فترة الحداد الرسمية على والدنا الراحل سمو الأمير الشيخ نواف الأحمد - طيب الله ثراه - ستظهر شاشة تلفزيون الكويت بـ«شكل جديد»، شكل يحمل بين طياته الأمل والتفاؤل بالعهد الجديد الذي نعيشه حاليا في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه.



قطاع التلفزيون هذه الأيام «خلية نحل» بقيادة وكيله تركي المطيري استعدادا للانطلاقة الجديدة والمختلفة كليا عما سبق، فرق عمل لبرامج مباشرة، وفلاشات مصورة، واغان وطنية تتغنى بالعهد الجديد بقيادة صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الاحمد الجابر، حفظه الله ورعاه، اغان كتبها العديد من الشعراء في الكويت وغناها نجوم الكويت والخليج والوطن العربي سيبثها التلفزيون على مدار الساعة احتفالا ببدء الاحتفالات الوطنية التي ستنطلق 29 الجاري.



الخطة التي وضعها الوكيل المساعد لقطاع التلفزيون تركي المطيري لتسيير آلية العمل بالشكل الصحيح في الفترة المقبلة ستكون مختلفة شكلا ومضمونا في محتواها الإعلامي سواء من خلال البرامج أو من خلال الأغاني والفلاشات المصورة، وذلك لترسيخ الهوية الكويتية في ظل المتغيرات التي تحدث حولنا حتى تبقى شاشة تلفزيون الكويت هي الأميز بين شاشات الدول الخليجية والعربية.. عساكم على القوة.