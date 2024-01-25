

مفرح الشمري



عقدت إدارة مهرجان الكويت الدولي للمونودراما مؤتمرا صحافيا في مسرح متحف الكويت، تم خلاله الإعلان عن تفاصيل وفعاليات المهرجان في دورته السابعة التي تحمل اسم الفنان القدير محمد جابر «العيدروسي».



أقيم المؤتمر بحضور شخصية المهرجان الفنان القدير محمد جابر «العيدروسي»، ورئيس ومؤسس المهرجان جمال إبراهيم اللهو، وتصدت لإدارته رئيسة لجنة التكريم في المهرجان د.إيمان الفيلكاوي.



تذليل الصعاب



وقال رئيس ومؤسس المهرجان جمال اللهو إن المهرجان سينطلق الأحد المقبل 28 الجاري، ويستمر حتى 2 فبراير المقبل، وذلك على خشبة مسرح متحف الكويت الوطني برعاية كريمة من وزير الإعلام والثقافة عبدالرحمن المطيري.



وأضاف: لابد أن نشكر وزارة الإعلام والثقافة ممثلة بالوزير عبدالرحمن المطيري الذي قام مشكورا بدعمنا ومتابعته اليومية للمهرجان وتذليل جميع الصعاب، وأيضا شكر قيادات المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، ونخص بالذكر الأمين العام د.محمد الجسار، والأمين العام المساعد لقطاع الفنون مساعد الزامل الذي وقف مع دعم هذا المهرجان ومساعدتنا بكل تفاصيله وخاصة في طباعة كتاب «العيدروسي»، بالإضافة إلى اللجان التي ساندتنا منذ البداية ومنها اللجنة الفنية، ولجنة التكريم، لجنة المسرح، ولا أنسى دور لجنة مشاهدة العروض بقيادة د. خالد عبد اللطيف رمضان الذي قرأ الكثير من النصوص منذ عام 2020.



واستذكر اللهو الدورات السابقة للمهرجان بالدورة الأولى التي حملت باسم الفنان القدير عبدالعزيز الحداد والتي بدأت بتاريخ في عام 2014، أما الدورة الثانية فجاءت باسم الفنان القدير أحمد الصالح 2015، والدورة الثالثة باسم الفنان القدير سعد الفرج، الدورة الرابعة باسم الفنان القدير محمد المنصور، الدورة الخامسة باسم الفنان القدير جاسم النبهان، والدورة السادسة باسم الرائدة مريم الصالح، وأخيرا هذه الدورة باسم الفنان القدير محمد جابر، معلقا بالقول «المهرجان أقل شيء نقدمه لتكريم روادنا الكبار».



ضيوف المهرجان



أما عن ضيوف المهرجان فأكد اللهو انهم من جميع دول العالم وعددهم 59 ضيفا، مشيرا إلى أن عدد العروض عشرة، وسيقدم عرضان خلال أيام المهرجان.



وتابع: إن المشاركين في المهرجان من المملكة العربية السعودية وتحديدا من المنطقة الشرقية، حيث ستقدم فرقة نورس المسرحية عملا من تأليف موفق مسعود، وإعداد وإخراج وتمثيل كميل العلي، بينما ستقدم فرقة الطائف مسرحية «ساكن متحرك» من تأليف فهد الحارثي وإخراج أحمد الاحمري وتمثيل بدر الغامدي، ومن الإمارات العربية المتحدة «مركز ديره الثقافي» سيقدم عملا عن سيرة الفنان مبارك العقيلي من تأليف وإخراج وتمثيل عمر غباش، وأيضا ستقدم هيئة الفجيرة للثقافة والإعلام عملا بعنوان «المملوك» تأليف وإخراج أحمد راشد، وتمثيل عبدالله علي الخديم، وستقدم فرقة «موزاييك» من الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية عملا بعنوان «لالونا» من إخراج هشام بوسهلة وتمثيل سعاد جناتي، بالإضافة إلى عروض من أوكرانيا ورومانيا.



مشاركات محلية



وقال اللهو عن المشاركات المحلية إن فرقة مسرح الخليج العربي قدمت عملا بعنوان «المضحكاني» من تأليف وإخراج وتمثيل مشعل العيدان، أما فرقة تياتروا المسرحية فستقدم عملا من تأليف مالك القلاف وإخراج هاني النصار وتمثيل يوسف الحربي، بالإضافة إلى عروض أخرى.



من جانب آخر، تطرق اللهو إلى أنه ستكون هناك ندوة لشخصية المهرجان «محمد جابر» الذي سيتحدث عن بداياته وتجاربه الفنية. وأوضح اللهو أنه ستكون هناك مفاجأة للجمهور عبارة عن إصدار كتاب يحمل رقم «7908».



أما عن حفل افتتاح المهرجان فقال اللهو: سيتضمن عرضا مسرحيا من إخراج د.مبارك المزعل ومن تأليف عبدالله خالد الرويشد ود.مبارك المزعل، والديكور لأسامة الجاسم، والعمل يتطرق إلى بعض الأمور الفنية، أما إخراج فقرات المهرجان فسيتصدى لها المخرج راشد المطوع.



وأضاف: إن الحفل سيتضمن تكريم مجموعة من النجوم المميزين على الساحة الفنية والثقافية والموسيقية في الوطن العربي.



شخصية المهرجان



من جانبه، عبر الفنان القدير محمد جابر «العيدروسي» عن سعادته باختياره شخصية المهرجان لهذا العام، مضيفا أنه سنويا يحضر دورات مهرجان المونودراما لأصدقائه وأحبابه والفنانين.



وكشف الفنان القدير محمد جابر خلال المهرجان أنه انتهى من تصوير المسلسل التراثي «هود الليل» حيث تدور أحداثه في ثلاثين حلقة، وتم تصويرة في منطقة الصليبخات، ويشهد بطولة كوكبة من الأسماء، وهو من تأليف مشعل الرقعي، إخراج حسين أبل، كما انه انتهى من تصوير الجزء الثاني من مسلسل الإماراتي -الكويتي «بطن وظهر»، ويشاركه البطولة الاماراتي أحمد الجسمي من الإمارات، والبحرينية سعاد علي وآخرون، والمسلسل من تأليف عثمان الشطي، ومن إخراج صادق بهبهاني وإشراف عام للفنان ميثم بدر، ومنتج منفذ شركة «جرناس» للإنتاج الفني.