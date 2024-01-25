

قاوم الألماني ألكسندر زفيريف، المصنف سادساً عالمياً، عودة الإسباني كارلوس ألكاراس الثاني وبلغ الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الاربع الكبرى، حيث سيلتقي الروسي دانييل مدفيديف.



وصدم زفيريف منافسه ليخرج فائزا 6-1 و6-3 و6-7 (2-7) و6-4 أمس وتأهل إلى المربع الذهبي لإحدى بطولات غراند سلام للمرّة السابعة في مسيرته.



إلى ذلك، احتاج الروسي دانييل مدفيديف، المصنف ثالثا عالميا، أمس، إلى خمس مجموعات لتجاوز عقبة الپولندي هوبرت هوركاتش التاسع عشر وبلوغ الدور نصف النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة للتنس، أولى البطولات الأربع الكبرى.



وأمضى مدفيديف قرابة أربع ساعات على ملعب «رود ليفر أرينا» من أجل الخروج فائزا 7-6 (7-4) و2-6 و6-3 و5-7 و6-4. وحسمت هوية المواجهة الاولى في نصف النهائي أمس الأول، حيث سيتواجه الصربي نوفاك ديوكوفيتش، المصنف أول عالميا والساعي للقبه الـ 11 في أستراليا والـ 25 في البطولات الأربع الكبرى، مع الإيطالي يانيك سينر الرابع.



ولدى السيدات، قالت الأوكرانية دايانا ياستريمسكا، بعد أن أصبحت أمس ثاني لاعبة متأهلة من التصفيات في العصر الحديث تبلغ نصف النهائي أن مهمتها هي إظهار الفخر ببلادها التي تمزقها الحرب. وفي ظروف صعبة على ملعب رود ليفر أرينا، كسرت المصنفة 93 عالميا إرسال التشيكية الشابة وغير المصنفة ليندا نوسكوفا التي كانت قد أقصت الپولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالميا، ثلاث مرات، في طريقها الى الفوز عليها 6-3،6-4 في 78 دقيقة.