

عاد ريال سوسييداد من ملعب سلتا فيغو ببطاقة التأهل الى الدور نصف النهائي لمسابقة كأس إسبانيا في كرة القدم بفوزه 2-1 أمس الأول.



وبعدما افتتح التسجيل في الثواني الأولى من اللقاء عبر رأسية ميكيل أويارسابال (2)، حسم ريال سوسييداد الفوز والتأهل الى حد كبير بإضافته هدفا ثانيا في الشوط الثاني عبر السورينامي شيرالدو بيكر بتسديدة من خارج المنطقة إثر هجمة مرتدة (66)، قبل أن يرد سلتا فيغو في وقت متأخر جدا عبر الأميركي البديل لوكا دي لا توري (2+90).



ويمني سوسييداد الذي يحتل المركز السادس في الدوري بعد 21 مرحلة، النفس بتكرار انجاز عام 2020 حين توج بلقب الكأس للمرة الثانية في تاريخه، بعد أولى تعود الى عام 1987.



ويختتم الدور ربع النهائي في الـ ١١ مساء اليوم بلقاء يجمع أتلتيكو مدريد مع إشبيلية. وكان أتلتيكو مدريد نجح في تجريد جاره اللدود ريال مدريد من اللقب بعد فوزه 4-2 الخميس الماضي، فيما تمكن إشبيلية من التأهل بعد الفوز على خيتافي بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد.



وسيفتقد أتلتيكو مدريد لخدمات مدافعه سيراز أزبيليكويتا، الذي خضع لعملية جراحية «دون عقبات»، السبت، بسبب تمزق الغضروف المفصلي الخارجي، الذي تعرض له الخميس الماضي خلال الفوز على ريال مدريد (4-2) في ثمن نهائي كأس الملك، وفقا لما أعلنه «الأتلتي» الذي لم يحدد فترة تعافي اللاعب. لكن هذا النوع من الإصابات قد يحتاج من شهر إلى شهرين للتعافي.