

القاهرة - محمد سامي



تأهل منتخب مصر لكرة اليد رسميا إلى بطولة كأس العالم 2025 المقامة في كرواتيا والدنمارك والنرويج عقب تغلبه على أنجولا 37-25 بالصالة المغطاة لستاد القاهرة في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية المقامة في مصر.



وصعد الفراعنة بهذا الانتصار إلى نصف نهائي البطولة القارية ليضرب موعدا اليوم في السابعة مساء بتوقيت الكويت مع منتخب تونس في نصف نهائي مكرر من النسخة السابقة عام 2022 التي أقيمت بمصر أيضا وفاز بها الفراعنة آنذاك. ويتواجه منتخبا الرأس الأخضر والجزائر في المباراة الثانية لنصف النهائي، ويتأهل الفائز بالبطولة للمشاركة بدورة الألعاب الأولمبية التي تستضيفها العاصمة الفرنسية باريس في الصيف المقبل.



يشار إلى أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين للبطولة القارية، وثاني أكثر المنتخبات تتويجا باللقب برصيد 8 مرات خلف تونس 10 مرات. وفي الشأن المحلي، خسر الأهلي وديته الأولى بمعسكر الإمارات الممتد حتى 28 يناير الجاري أمام فريق الأخدود بنتيجة 2/1، ويخوض الأهلي وديته الثانية أمام نادي حتا الإماراتي غدا الجمعة على ستاد حمدان بن راشد آل مكتوم.



إلى ذلك، أتم نادى بيراميدز صفقة مروان حمدي مهاجم المصري البورسعيدي، ليصبح مروان ثاني صفقات السماوي بفترة الانتقالات الشتوية بعد محمود عبدالحفيظ لاعب سيراميكا كليوباترا.