

اختير ليبرون جيمس، وستيفن كوري، وكيفن دورانت، وجيمس هاردن، وجايسون تايتوم، وجويل إمبيد، أفضل لاعبي دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين الموسم الماضي، ضمن تشكيلة أولية من 41 لاعبا تشكل «فريق الأحلام» لدفاع المنتخب الأميركي عن ميداليته الذهبية في أولمبياد باريس الصيف المقبل.



وستقلص القائمة التي تعج بالنجوم الى 12 لاعبا للمشاركة في أولمبياد الصيف المقبل، حيث ستسعى الولايات المتحدة الى نيل ذهبية كرة السلة للرجال للمرة الخامسة تواليا.



وتضم اللائحة الأولية 28 لاعبا مثلوا الولايات المتحدة سابقا في الألعاب الأولمبية أو كأس العالم، بينهم 23 توجوا خلال مشوارهم بالذهب الأولمبي والعالمي.



وسيسعى جيمس، البالغ 39 عاما، الى الفوز بالذهبية الأولمبية الثالثة في أول مشاركة له في الألعاب منذ أولمبياد لندن 2012. وقال مدير المنتخب النجم السابق غرانت هيل: «تتمتع الولايات المتحدة بمواهب رائعة في كرة السلة، وأنا سعيد لأن العديد من نجوم اللعبة أبدوا اهتمامهم بتمثيل بلادنا في الألعاب الأولمبية الصيفية 2024». من المقرر أن يلعب نجم فيلادلفيا سفنتي سيكسرز جويل إمبيد مع منتخب الولايات المتحدة للمرة الأولى بعدما أعلن في أكتوبر الماضي رغبته في الدفاع عن ألوانه.



وكان إمبيد مؤهلا للعب مع بلده الأم الكاميرون، وفرنسا أو الولايات المتحدة.



وتتحضر الولايات المتحدة للألعاب الأولمبية بمباريات ودية ضد كندا في لاس فيغاس في العاشر من يوليو، وجنوب السودان وألمانيا في 20 و22 منه تواليا على ملعب «او 2 ارينا» في لندن. وتضم التشكيلة الأولية لـ «فريق الأحلام» الأميركي كل من: بام أديبايو، جاريت ألين، باولو بانشيرو، ديزموند باين، سكوتي بارنز، ديفن بوكر، ميكال بريدجز، جايلن براون، جايلين برونسون، جيمي باتلر، أليكس كاروسو، ستيفن كوري، أنتوني ديفيس، كيفن دورانت، أنتوني إدواردز، جويل إمبيد، ديارون فوكس، بول جورج، ارون غوردن، تايريس هاليبورتن، جيمس هاردن، جوش هارت، تايلر هيرو، جرو هوليداي، شيت هولمغرن، براندون إنغرام، كايري إرفينغ، جارين جاكسون، ليبرون جيمس، كام جونسون، ووكر كيسلر، كواي لينارد، داميان ليلارد، دونوفان ميتشل، كريس بول، بوبي بورتيس، أوستن ريفز، دانكن روبنسون، جايسون تايتوم، ديريك وايت، وتراي يونغ.