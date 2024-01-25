

عاد لاعب الوسط المخضرم أرتورو فيدال إلى بلاده تشيلي بعد 17 عاما من الترحال في أوروبا وأخيرا في البرازيل، وذلك من أجل الدفاع عن ألوان فريق بداياته الكروية كولو كولو في مغامرة يسعى خلالها الى حصد المزيد من الألقاب وليس التمهيد من أجل اعتزال اللعب. وقال ابن السادسة والثلاثين عاما من ملعب «مونومنتال» في سانتياغو: «إن بعض اللاعبين يعودون الى بلادهم» من أجل الاعتزال، أو لأسباب عاطفية، إنها ليست حالتي، قراري مختلف، عدت الى هنا للمنافسة والقتال، القتال لأعوام عدة أخرى مع كولو كولو من أجل تحقيق أشياء مهمة».



وتابع اللاعب السابق ليوفنتوس وإنتر الإيطاليين وبايرن ميونيخ الألماني وبرشلونة الإسباني «أنا سعيد جدا بالعودة الى وطني بعد غياب قرابة 17 عاما، عدت بأحلام كثيرة تحققت في الخارج، وأعتقد أنها اللحظة المناسبة للعودة».



يعتبر كثر أن فيدال أفضل لاعب كرة قدم في تاريخ تشيلي، لاسيما بعد المسيرة التي قادته الى إحراز الدوري الإيطالي 5 مرات والدوري الألماني 3 مرات والدوري الإسباني مرة واحدة، بالإضافة الى العديد من الكؤوس المحلية.