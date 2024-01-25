

ضمن سعيها الدؤوب لإرساء مبدأ التعاون المشترك بين الجهات، وترسيخا للعلاقات الممتدة والناجحة في تطوير منظومة قطاع الطيران في البلاد، حضر رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان، والرئيس التنفيذي للشركة الكابتن أحمد الكريباني والوفد المرافق لهما التدريب المشترك على حماية الطائرات الذي يجمع بين الخطوط الجوية الكويتية وإدارة حماية الطائرات الكويتية التابعة لوزارة الداخلية والإدارة العامة للطيران المدني وقوة الإطفاء العام ووزارة الداخلية ووزارة الصحة.



وتواجد في التدريب الذي أقيم في مطار الشيخ سعد الدولي، مدير عام الإدارة العامة للطيران المدني م. عماد الجلوي، والوكيل المساعد لشؤون أمن المنافذ اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لشؤون قطاع القوات الخاصة اللواء عبدالله سفاح الملا.



هذا، ويقام التدريب المشترك بشكل دوري، حيث تخلل التدريب التعرف على أحدث الطرق والأساليب حماية الطائرات والآليات المستخدمة في تدريب وتأهيل المنتسبين على نظام العمل، كذلك تابع الوفد التمارين الخاصة من خلال مجسم الطائرة وآلية التدريبات التي يخضع لها المنتسبون.



وعلى هامش الزيارة، قال رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن عبدالمحسن الفقعان: «تشرفنا اليوم (أمس) بحضور هذا التدريب الذي تحرص كل الجهات المعنية على تنظيمه سعيا منها لتطوير منظومة الحماية في قطاع الطيران، حيث شاهدنا عرضا عمليا لطريقة وآلية عمل حماية الطائرات في حفظ أمن وسلامة طائرات الخطوط الجوية الكويتية وركابها من أي عمليات قد تضر بأمنهم وسلامتهم، كما اطلعنا على أحدث طرق وأساليب حماية الطائرات والركاب والتقنيات المستخدمة ومدى تطور هذه الآلية والتي تولي لها الخطوط الجوية الكويتية اهتماما بالغا وتضعها دائما ضمن أهدافها الأساسية».



وأضاف: «حضور هذه التدريبات مع المسؤولين في القطاعات المختلفة في الدولة يعد أمرا مهما لما فيه من تطوير العلاقات الراسخة بين الخطوط الجوية الكويتية وجهات الدولة وتوثيقها، ونعمل بيد واحدة لتطوير وتحسين منظومة الطيران بالكامل بما يعود بالمصلحة العامة على وطننا الغالي، حيث بحثنا معهم العلاقة الطويلة والناجحة التي تربط بيننا وبينهم وسبل توطيد أواصر التعاون المشترك بين كل الأطراف في شتى المجالات وكيفية تطويرها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة ولتحقق الأهداف المنشودة».



وتابع قائلا: «إن الخطوط الجوية الكويتية جزء مهم من مرافق الدولة تربطها علاقة متينة وراسخة مع الجهات المعنية في الدولة، الأمر الذي حقق نجاحات متتالية في آلية الحفاظ على أمن وسلامة الطائرات وركابها وحماية ممتلكات الدولة بكل دقة، وحضورنا اليوم تأكيدا على استمرارية هذا التعاون المشترك الذي طالما كانت أهدافه تعود بالمصلحة العامة والفائدة على دولتنا الكويت في مواجهة أي مكروه، لا سمح الله».



هذا، وتقدم الفقعان بالشكر للقائمين في وزارة الداخلية والطيران المدني وقوة الإطفاء العام ووزارة الصحة لجهودهم البارزة والملموسة في حفظ أمن وسلامة الركاب والذين يبذلون الغالي والنفيس لحماية أرواح الركاب والحفاظ على ممتلكات شركات الطيران، متمنيا لهم مزيدا من التوفيق والسداد في المساهمة في حفظ أمن واستقرار بلادنا الحبيبة الكويت تحت ظل صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد.