

سجلت قيمة إصدارات السندات في أوروبا خلال يناير الجاري أعلى مستوياتها في مثل هذا الوقت من العام لتلامس 300 مليار دولار، ووصلت قيمة إصدارات القارة العجوز من السندات هذا الشهر 294 مليار يورو وهو ما يتجاوز مستويات يناير من العام الماضي القياسية عند 293 مليار يورو.



ومن المتوقع أن ترتفع هذه القيمة حتى نهاية الشهر بعد انضمام «KommuneKredit» الدنماركية لسوق السندات ومقاطعة أونتاريو الكندية، بجانب المزيد من الشركات.



وعاد اهتمام المستثمرين بسندات 4 دول أوروبية مع تحسن المالية العامة ونهج البنك المركزي الأوروبي، حيث ذكرت مجموعة «فانغارد» التي تدير أصولا بـ 152 مليار دولار أنها أعادت موازنة محفظتها من سندات الدول الأوروبية، فيما اتجهت أنظار المستثمرين لإصدارات السندات من البرتغال وإيطاليا واليونان وإسبانيا.