

عبدالكريم أحمد



رفضت محكمة الأحوال الشخصية مطالبة مواطن بإلزام طليقته بإعادة مجموعة من الهدايا التي كان قد قدمها خلال فترة الزواج، وأكدت المحكمة انه لا يحق له المطالبة بإرجاعها.



وقالت دفاع المدعى عليها المحامية حوراء الحبيب خلال مرافعتها إن الهدايا لا تعود ليس بحكم القانون فقط بل حتى في الشرع، عدا الدين المالي المكتوب بين الأزواج فذلك من الحق المطالبة بإعادته. وأضافت المحامية الحبيب: نتمنى ألا تطغى الخصومة على المبادئ، فالإنسان عندما يقدم الهدايا فهو يقدمها لأن الطرف الآخر يستحق هذه الهدايا من وجهة نظره، وكما أن الإنسان يعيش أياما لا يرغب فيها، فيجب ألا ينسى أنه عاش أياما جميلة، وعلينا أن نتمسك بنصيحة القرآن (ولا تنسوا الفضل بينكم).