يشهد مراقبو السماء صعود أول بدر في عام 2024، والذي يعرف باسم «قمر الذئب»، وسيتألق في برج الأسد عندما يبلغ ذروة اكتماله اليوم الخميس 25 يناير، بحسب ما نقل موقع «روسيا اليوم».



وتملك جميع الأقمار الكاملة ألقابا شعبية، وغالبا ما يطلق على اكتمال القمر في شهر يناير اسم «قمر الذئب» لأن الذئاب، في كل أنحاء العالم التي تعيش فيها، تنشط في شهر يناير وغالبا ما تعوي في الليالي الباردة.



ووفقا لموقع «الوقت والتاريخ»، فإن اسم قمر الذئب يعتقد أنه من أصل أوروبي.



وعند اكتمال القمر تصطف الشمس والأرض والقمر في الفضاء، وتكون الأرض في المنتصف. ونتيجة لذلك، فإن الجانب النهاري للقمر - نصف القمر المضاء بالكامل - يواجهنا مباشرة، ولهذا السبب يبدو القمر مكتملا.



وعلى الرغم من أن قمر الذئب سيبلغ ذروة اكتماله اليوم، إلا أنه يبدو كأنه مكتمل في اليوم السابق أي يوم أمس وكذلك يوم غد.



وبعد «قمر الذئب» سيكون القمر المكتمل التالي هو «القمر الثلجي» في 24 فبراير المقبل.