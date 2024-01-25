

أحمد خميس



تمكن رجال إدارة بحث وتحري محافظة الأحمدي من توقيف عسكري يعمل في أحد قطاعات وزارة الداخلية، وذلك على خلفية سرقة رشاشين ودورية وإطلاق النار في منطقة مأهولة.



وبحسب مصدر أمني، فإن عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا عن تردد عسكري متغيب على جهة عمله وقيامه بالاستيلاء على رشاشين إم 16 ومخزني ذخيرة ودورية أمن. وأضاف المصدر: تزامن البلاغ مع ورود بلاغ آخر عن إطلاق نار على منزل في منطقة الصباحية دون أن يصاب أحد، وبعد التحريات تبين أن مطلق النار هو نفس العسكري المبلغ عن سرقته الرشاشين والدورية والذخيرة.



وأردف المصدر بالقول: على الفور تم تشكيل فريق عمل وتحديد موقع اختباء المتهم وضبطه، وجار التحقيق في ملابسات القضية والأسباب التي دعته إلى إطلاق النار على منزل في الصباحية عقب الاستيلاء على السلاحين والذخيرة والدورية.



ورجح المصدر أن يحال المتهم إلى النيابة بعدة تهم جنائية بعد التأكد من سلامة قواه العقلية.