

علي إبراهيم



شددت إدارة مجمع الوزارات التابعة لوزارة المالية على منع السيارات المخالفة لقواعد وقانون المرور من دخول مواقف المجمع بشكل كامل حفاظا على المال العام، إذ ستتابع السيارات المخالفة بسجل خاص مخصص لهذا الغرض في مواقف المجمع وحالة تكرارها للمخالفات من عدمه.



ووفقا لتعميم داخلي، حصلت عليه «الأنباء» فإن إدارة المجمع ستتعامل مع المخالفين عبر وضع ملصق على زجاج باب الراكب للتحذير وعدم تكرار المخالفة دون تنبيه أو سابق إنذار، على أن يكون قسم الأمن والسلامة التابع لمراقبة الخدمات مسؤولا عن تحديد المركبات المخالفة ومتابعة تكرار المخالفات، من خلال سجل خاص تسجل فيه بيانات السيارة المخالفة ويحدد فيه موقعها وتصور قبل تركيب ملصق المخالفة وأثناء وبعد تركيبه.