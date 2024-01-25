

تشارك الفنانة حلا شيحة، في الموسم الدرامي الرمضاني المقبل بمسلسل «امبراطورية ميم»، بطولة النجم خالد النبوي، إخراج محمد سلامة، تأليف محمد سليمان، والعمل مأخوذ عن الكاتب الراحل إحسان عبدالقدوس، وعرض للمرة الأولى كفيلم سينمائي عام 1972، بطولة «سيدة الشاشة العربية» فاتن حمامة وعدد كبير من نجوم الفن.



وشاركت حلا، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على «إنستغرام» صورة تجمعها بمخرج العمل محمد سلامة، وكتبت: «بداية جديدة مع المخرج الرائع.. إمبراطورية ميم».



وقدمت الفنانة حلا شيحة اعتذارا لجميع فناني مصر، وعلى رأسهم د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، عن التصريحات التي تداولتها وسائل الإعلام المختلفة، خلال الفترة الماضية وتم ترويجها بطريقة خاطئة، مؤكدة أنها تكن كل الاحترام والتقدير لجميع فناني مصر، مشددة على أن الفن سيظل رسالة سامية وحقيقية ومؤثرة، نستهدف من خلالها وجدان كل مشاهد، وستظل مصر بفنها وفنانيها القوة الناعمة بالوطن العربي بحسب ما جاء في بيان رسمي من النقابة.



وكان آخر أعمال حلا شيحة فيلم «مش أنا» بطولة تامر حسني، وعرض عام 2021، وشارك فيه كل من: ماجد الكدواني، إياد نصار، سوسن بدر، شيرين، محمد عبدالرحمن، صبري عبدالمنعم، أحمد صادق، عصام السقا، وغيرهم.