عين الرئيس التونسي قيس سعيّد أمس ثلاثة وزراء جددا في تعديل وزاري محدود من بينهم وزيرة للاقتصاد في ظل المفاوضات المتعثرة مع صندوق النقد الدولي من أجل تمويل جديد يخفف من حدة الأزمة المالية.



وعينت الأستاذة الجامعية والخبيرة في الأزمات المالية فريال الورغي وزيرة للاقتصاد والتخطيط خلفا لسمير سعيد الذي أقاله الرئيس التونسي في 18 أكتوبر الماضي دون ذكر أسباب القرار.



كما تم تعيين كل من فاطمة ثابت حرم شيبوب وزيرة للصناعة والمناجم والطاقة ولطفي ذياب وزيرا للتشغيل والتكوين المهني.



وتمت أيضا تسمية سمير عبد الحفيظ كاتب دولة لدى وزيرة الاقتصاد والتخطيط مكلف بالمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ووائل شوشان كاتب دولة لدى وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة مكلف بالانتقال في مجال الطاقة.



واستحدث سعيد خطة جديدة وكلف رياض شود بكتابة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني مكلف بالشركات الأهلية.



والشركات الأهلية مشروع سياسي مهم بالنسبة لقيس سعيّد ويتعلق بحث المواطنين في مختلف مناطق البلاد على الشراكة وانشاء مؤسسات تجارية والاستفادة من أرباحها من أجل تنمية مناطقهم.