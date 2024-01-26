أسامة ابو السعود



افتتح مدير إدارة التأهيل والتقويم د.ناصر العجمي المخيم الربيعي للمتعافين من الإدمان، وذلك بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون في منطقة الصليبية بجوار هيئة الشباب.



وتم الافتتاح بحضور ممثل وزارة الشؤون خالد القحطاني مدير الأنشطة العامة والإعلام، ود.حسين الشطي ممثل مركز علاج الإدمان.



‏يذكر أن المخيم ينتهي قبيل شهر رمضان المبارك، وخلال فترة المخيم تقام الفعاليات والمحاضرات واللقاءات النفسية والاجتماعية وتقديم الدعم النفسي لنزلاء منزل منتصف الطريق والمتعافين من الإدمان لاستكمال طريق التعافي واندماجهم في المجتمع بصورة لائقة.