أوقف نادي أودينيزي الإيطالي أربعة أشخاص آخرين مدى الحياة، بعد إهانات عنصرية وجهوها ضد الحارس الدولي الفرنسي لميلان الايطالي مايك مينيان، خلال مباراة الفريقين (2-3) السبت الماضي في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري.



وارتفع عدد الموقوفين إلى خمسة، بعد قرار سابق من النادي بإيقاف مشجع الاثنين الماضي، حدد على أنه شارك في توجيه الإهانات العنصرية ضد مينيان.



وتوقفت المباراة في الدقيقة 38 بعد إطلاق بعض جماهير أودينيزي هتافات عنصرية بشكل مستمر بحق مينيان، ما دفع لاعبي «الروسونيري» إلى مغادرة الملعب تعبيرا عن غضبهم.



وقال النادي «يمكن لأودينيزي أن يؤكد أنه حدد أربعة أشخاص مرتبطين بالحادثة... هؤلاء الأشخاص سيمنعون من دخول ملعب بلوإنيرجي (ستاديو فريولي) مدى الحياة».



وأضاف «كما كان الحال منذ البداية، استمر النادي في العمل جنبا إلى جنب مع الشرطة، معيدا تأكيد إصراره المطلق على معاقبة الجناة كدليل على التزامه الملموس ضد أي شكل من أشكال التمييز».



وقررت لجنة الانضباط في رابطة الدوري معاقبة أودينيزي بخوض مباراة واحدة خلف أبواب موصدة.