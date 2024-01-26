

أعلنت «مازيراتي» عن تعيين لوكا دلفينو في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العالمية، وبعد الإعلان عن تعيين الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في بداية شهر يناير الجاري، ترحب مازيراتي بالمدير الإيطالي ليتولى مهام منصبه الجديد بعد أن شغل منصب رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لنحو ثلاث سنوات.



ويعد لوكا دلفينو شخصية مرموقة في الشركة التي تتخذ من مدينة مودينا بإيطاليا مقرا لها، وانضم إلى العلامة الإيطالية الفاخرة في 2007 ليشغل منصب مدير أعمال خدمات ما بعد البيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وحقق لوكا نجاحا كبيرا في مسيرته المهنية على مدار السنوات، ونال فرصة تولي العديد من المناصب الحساسة التي فرضت عليه مجموعة من المسؤوليات الكبيرة.



وبفضل خبرته العملية المتنوعة، حظي لوكا بفرصة التعمق في أسواق متعددة تنشط فيها العلامة، والاطلاع على مشهد الأعمال العالمي، وتعزيز خبرات الشركة الواسعة، كما شغل العديد من المناصب المهمة، مما أسهم في نمو وتوسع الشركة الإيطالية وترسيخ مكانتها في مشهد صناعة السيارات الفاخرة.



وانعكست معرفة لوكا العميقة بقطاع السيارات وعلامة مازيراتي بشكل خاص من خلال مسيرته المهنية المميزة التي شملت توليه عدة مناصب، بما فيها المدير الإقليمي لخدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير خدمات ما بعد البيع في الولايات المتحدة وكندا، والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير المنتجات والمبيعات في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والهند، ورئيس الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين)، بالإضافة إلى رئيس برنامج التخصيص العالمي «فوريسيري» وبرنامج «كلاسيك».



وتعليقا على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: «لوكا أحد أبرز أعضاء فريقنا، وقد عملنا معه عن كثب خلال السنوات الماضية، ونحن نثمن عاليا النمو الكبير والمساهمات العديدة التي حققها، ولذلك كان اختيار لوكا لتولي مسؤولية هذا المنصب أمرا طبيعيا. وبانضمامه إلى فريق الإدارة العليا في العلامة، سيلعب دورا محوريا من خلال المساهمة في نجاح مازيراتي ومساعدة الشركة على تجاوز التحديات في قطاع السيارات».



من جانبه، قال لوكا دلفينو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مازيراتي: «يسرني اختياري لتولي مسؤوليات هذا المنصب المرموق في مازيراتي. وعلى مدار 17 عاما، اكتسبت خبرات واسعة بالعمل مع الشركة الإيطالية، وأتيحت لي فرصة تمثيل العلامة في مناصب مختلفة وأسواق متنوعة على مستوى العالم. ويفرض هذا الالتزام تحديا جديدا بالنسبة لي، وأود أن أعبر عن شكري للمسؤولين في مازيراتي على وضع ثقتهم بي مجددا مع دخولنا عصر السيارات الكهربائية».