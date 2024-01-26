لقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون استقبالا حافلا خلال زيارة دولة الى الهند مدتها يومان تعكس أهمية الشراكة الإستراتيجية بين البلدين.



وحط الرئيس الفرنسي، الذي استقبل على السجاد الأحمر، وسط استعراض للفيلة في مطار جايبور، عاصمة ولاية راجستان، على بعد 200 كيلومتر جنوب نيودلهي، وفق ما أفادت وكالة «فرانس برس»،



واستقبله رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي لمأدبة رسمية في قصر ماهاراجا الذي يعود إلى القرن التاسع عشر.



وحل رئيس الدولة الفرنسية ضيف شرف على الهند بمناسبة عيد الدستور الهندي الذي دخل حيز التنفيذ في 26 يناير 1950، بعد سنتين من الاستقلال. ويسعى إيمانويل ماكرون في الفترة الأخيرة، إلى تلميع صورة ولايته الرئاسية التي مرت بسنة صعبة وتعزيز مكانته على الساحة الدولية في وقت تشهد فرنسا توترات جديدة جراء احتجاجات المزارعين. وكشفت الرئاسة الفرنسية أنه «من شأن هذه الزيارة أن تعزز وتعمق العلاقات الديبلوماسية والاقتصادية الفرنسية- الهندية وتوطد الأواصر بين المجتمعين المدنيين».



ووصل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى جايبور التي تحمل لقب «بلد الملوك» كونها تزخر بالقصور التاريخية والدور الفاخرة.



وتوجه إلى حصن عامر المطل على جايبور لمراسم احتفالية تخللتها رقصات تقليدية إلى جانب فيلة زينت بحلي ذهبية زاهية الألوان، على وقع أدوات موسيقية نحاسية وقرع طبول.