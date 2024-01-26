أعلنت بغداد الاتفاق مع الولايات المتحدة الاميركية على صياغة جدول زمني لتواجد مستشاري التحالف الدولي في العراق.



وقالت الخارجية العراقية في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع) أمس إنه: «إيفاء بالتزاماتها الوطنية وتماشيا مع تنامي قدرة القوات العراقية وكفاءتها، تعلن الحكومة العراقية بالاتفاق مع حكومة الولايات المتحدة الأميركية عن نجاح جولات التفاوض المستمرة بين الجانبين التي بدأت منذ اغسطس 2023 وانتهائها إلى ضرورة إطلاق اللجنة العسكرية العليا على مستوى مجاميع العمل لتقييم تهديد تنظيم داعش وخطره، والمتطلبات الظرفية والعملياتية وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية، وذلك لصياغة جدول زمني محدد وواضح يحدد مدة وجود مستشاري التحالف الدولي في العراق ومباشرة الخفض التدريجي المدروس لمستشاري التحالف على الأرض العراقية وإنهاء المهمة العسكرية للتحالف ضد داعش».