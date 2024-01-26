

مفرح الشمري



بمناسبة تولي صاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، مقاليد الحكم، انتهى الملحن القدير أحمد خورشيد من تسجيل أغنية «أجمل وطن» من غناء سفير الأغنية الكويتية عبدالله الرويشد ومن كلمات الشاعر المبدع مطيع العوني، والأغنية جاهزة للعرض في التلفزيون وبثها عبر أثير اذاعة الكويت.



كما انتهى خورشيد من صياغة لحن اغنية «مشعل الإعمار» من غناء مساعد البلوشي وكلمات الشاعر مطيع العوني، كلمات الاغنية جميلة خصوصا ان لحنها يتصف بالنغمات الشرقية الاصيلة والايقاعات البحرية.



الملحن القدير أحمد خورشيد من خلال «الأنباء» تمنى ان تنال الاغنيتان اعجاب الجميع، داعيا المولى عز وجل ان يوفق صاحب السمو أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد ويسدد خطاه ويحفظ الكويت من كل مكروه.