

مفرح الشمري



يحتفي مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين ٣١ الجاري في «قاعة شادي الخليج» بالكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع لعودته من رحلة علاجه الطويلة، كما يحتفي بالفنان القدير محمد المنصور لحصوله مؤخرا على جائزة صناع الترفيه الفخرية في مهرجان «جوي أروودز» الرابع الذي أقيم قبل في العاصمة السعودية الرياض.



وفي هذه المناسبة، هنأ مجلس إدارة جمعية الفنانين الكويتيين الكاتب المسرحي القدير عبدالعزيز السريع بعودته سالما معافى من رحلة العلاج وفي الوقت نفسه هنأ الفنان القدير محمد المنصور لحصوله على جائزة صناع الترفيه الفخرية في الحدث الفني والإعلامي العربي الكبير الذي أقامته الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية الشقيقة.