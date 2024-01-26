

سماح جمال



كشف المنتج باسم عبدالأمير لـ «الأنباء» عن تحضيراته الإنتاجية الجديدة، فقال: نصور مسلسل «من كثر حبي لك» من تأليف نور البدري واخراج حسين الحليبي، وبطولة إبراهيم الحربي، حمد العماني، أحمد النجار، شوق الهادي.



وتابع عبدالأمير قائلا: نشارك في إنتاج مسلسل «متحف يدتي» مع شركة «تريند» وبطولة بدر الشعيبي، رهف، طلال باسم، فوز الشطي، عبدالعزيز النصار، وهو من تأليف مريم نصير وإخراج علي بدر.



ولفت عبدالأمير الى أنه تحمس لتقديم هذا العمل لما يحمله من خط مختلف يجمع بين الكوميديا والاستعراض.



وأكد عبد الأمير أنه لا توجد خطة للعودة للمسرح بأعمال مسرحية جديدة.



وأشار إلى أنه انتهى من العمل على مسلسلين «خواتي غناتي» و«في مثل هذا اليوم» ومن المقرر عرضهما عبر قناة «ام بي سي».