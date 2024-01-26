عاطف رمضان



شددت وزيرة الأشغال ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان اثناء ترؤسها الاجتماع الدوري لمشروع المطار T2، الذي يضم جميع الجهات المعنية وذات الصلة، على ضرورة التعاون وتذليل جميع العقبات للانتهاء من تنفيذ المشروع.



وأكدت د.المشعان ان الكويت تستحق منا جميعا العمل بروح الفريق الواحد وتعاون جميع الجهات والعمل كجهة واحدة من أجل النهوض بالمشاريع والخدمات التي من شأنها أن تنهض برفعة ومكانة الكويت في شتى المجالات.



من جهة اخرى، اطلعت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية د.نورة المشعان، على عرض مرئي من قبل قياديي وزارة الأشغال العامة والهيئة العامة للطرق والنقل البري على الإجراءات المتبعة لموسم الأمطار.



كما استمعت الوزيرة إلى شرح من قبل وكيل قطاع هندسة الصيانة بالتكليف م.أسعد السرحان حول تلك الإجراءات والاستعدادات المتبعة لقطاع هندسة الصيانة في وزارة الأشغال العامة وكذلك من قبل مدير عام الهيئة العامة للطرق والنقل البري بالتكليف م.خالد العصيمي، وذلك في غرفة العمليات التابعة لها.