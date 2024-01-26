بداح العنزي



تبحث اللجنة الفنية في المجلس البلدي خلال اجتماعها الثلاثاء المقبل برئاسة د.حسن كمال طلب إنشاء جسر بحري لربط مدينة المطلاع بمدينة الكويت.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ طلب شركة إدارة المرافق العمومية إضافة حمامات ذكية مقابل رسوم رمزية في مواقف السيارات السطحية التي تتم إدارتها من قبل الشركة.



٭ طلب الهيئة العامة للصناعة تخصيص موقع لإقامة محطة لمعالجة المخلفات الصناعية السائلة في منطقة صبحان.



٭ الكتاب المقدم من احدى الشركات بشأن الموافقة على إضافة أنشطة خدمية مساندة ضمن الاستعمالات المسموح بها في مناطق الشريط الساحلي الواردة في الاشتراطات الخاصة بأبنيتها.



٭ طلب وزارة العدل بشأن تجديد قرار التخصيص لأرض مشروع مبنى محكمة الأسرة بمحافظة العاصمة في منطقة غرناطة قطعة 3.



٭ استقطاع مساحة 15000م2 من موقع مستودعات وزارة المواصلات سابقا بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية وتخصيصها لتوسعة موقع الهيئة العامة للبيئة بمنطقة الشويخ الصناعية الثانية.



٭ طلب وزارة المالية نقل تبعية جزء من الموقع الإسكاني رقم 47 الكائن بالقطعة 2 بمنطقة المرقاب أمام حديقة الشهيد لصالح وزارة المالية لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.



٭ الــكتاب المــقدم من مختار فيلكا بالوكالة عبدالوهاب النقي، بشأن استملاك العقارات في الجزيرة.