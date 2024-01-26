بداح العنزي

تناقش لجنة العاصمة في المجلس البلدي خلال اجتماعها الاثنين برئاسة فهد العبدالجادر طلب الديوان الأميري اعتماد مكونات المشروع والمخططات التفصيلية الخــاصـــة بمشروع حديقة الشهيد المرحلة الثالثة الواقعة بالقطاع الثاني ضمن الحزام الأخضر.



ويتضمن جدول الأعمال التالي:



٭ الاقتراح المقدم من العضو د.حسن كمال بشأن تصميم وإنشاء مواقف سيارات طولية لفرع جمعية الدسمة قطعة 5.



٭ كتاب وزارة الداخلية بشـــأن القـــرار الوزاري رقـــم 279 لســنة 2022 بشأن نقل اختصاص إدارتي النقل البحري والتدقيق والجودة من وزارة المواصلات إلى وزارة الداخلية.



٭ طلب وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة تخصيص موقع محطة تحويل رئيسية في منطقة الدوحة لخدمة مشروع المدينة الترفيهية موقع مقترح رقم 1.



٭ الاقتراح المقدم من رئيس المجلس البلدي عبدالله المحري بشأن توحيد استعمالات القسائم المطلة على الشوارع الرئيسية بمدينة الكويت.



٭ الاقتراح المقدم من العضو عبدالله العنزي بشأن تخصيص أرض في منطقة شمال غرب الصليبخات لغرض إنشاء صالة اجتماعية متعدد الأغراض.



٭ تعديل البند ثالثا من قرار المجلس البلدي الخاص بتطوير أسواق المباركية التابعة لها بما يسمح للبلدية بتنفيذ المتحف بمعزل عن باقي مكونات المشروع.