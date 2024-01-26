ترأس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا تشاوريا للوزراء بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وكلمتي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، واللتين ألقاهما سموه الأسبوع الماضي بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، والتي أكدت على احترام الدستور والقانون وإرساء دولة المؤسسات.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود، بأنه في إطار حرص الحكومة على متابعة إعداد برنامج عملها تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة بصورة تحظى برضا الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته، عُقد هذا الاجتماع التشاوري بهدف تحديد الأولويات ومحاور برنامج عمل الحكومة وفق برنامج زمني.

وأشار إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بحرص وجهود الوزراء والقائمين على إعداد البرنامج، مؤكدا حرص سموه على ضرورة التعاون والتنسيق البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن في ظل الرغبة الصادقة للعمل الإيجابي والتعاون البناء بين السلطتين.

مجلس الوزراء عقد اجتماعاً تشاورياً بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

رئيس الوزراء: التنسيق البنّاء بين السلطتين لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية

تحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي وكلمتي رئيس الوزراء



ترأس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا تشاوريا للوزراء بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وكلمتي سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، واللتين ألقاهما سموه الأسبوع الماضي بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، والتي أكدت على احترام الدستور والقانون وإرساء دولة المؤسسات.



وصرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة



الشيخ فراس السعود بأنه في إطار حرص الحكومة على متابعة إعداد برنامج عمل الحكومة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة بصورة تحظى برضا الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته، فقد عقد هذا الاجتماع التشاوري بهدف تحديد الأولويات ومحاور برنامج عمل الحكومة وفق برنامج زمني.



وأشار إلى إشادة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بحرص وجهود الوزراء والقائمين على إعداد البرنامج، مؤكدا حرص سموه على ضرورة التعاون والتنسيق البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن في ظل الرغبة الصادقة للعمل الإيجابي والتعاون البناء بين السلطتين.