التمرين يحاكي أفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات وتطبيق إجراءات العمل القياسية للتعامل معها

إنشاء مركز لإدارة الأزمة وتأمين منطقة آمنة لتخليص الرهائن والحفاظ على المسافرين وإخلاء المصابين



نفذت وزارة الداخلية، ممثلة في قطاع الأمن الخاص «إدارة حماية الطائرات»، تمرينا أمنيا اشتمل على عمليات أمنية تحاكي تهديدات لأمن الطائرات والمطارات، وأفعال التدخل غير المشروع داخل الطائرات، وتطبيق إجراءات العمل القياسية للتعامل مع هذه التدخلات من خلال إنشاء مركز لإدارة الأزمة وتأمين منطقة آمنة لتخليص الرهائن والحفاظ على سلامة المسافرين وإخلاء المصابين.



وجاء التمرين الذي يعد الأول من نوعه بهدف تطوير قدرات مرتبات إدارة أمن وحماية الطائرات، والأجهزة الأمنية المعنية وتأهيلها من خلال تفعيل آلية عمل مشتركة للتعامل مع أي تهديدات أمنية من شأنها أن تمس أمن وسلامة المسافرين والعاملين داخل الطائرات والمطارات. وشارك في التمرين كل من شركة طيران الكويتية، الطيران المدني، وزارة الصحة، قوة الإطفاء ووزارة الداخلية ممثلة في قطاع الأمن الخاص وقطاع شؤون المنافذ.



هذا، وحضر التمرين كل من الوكيل المساعد لقطاع شؤون أمن المنافذ والحدود اللواء منصور العوضي، والوكيل المساعد لقطاع الأمن الخاص اللواء عبدالله سفاح الملا، ومدير عام الإدارة العامة للطيران المدني م. عماد الجلوي ورئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية عبدالمحسن الفقعان وممثلي قوة الإطفاء العام ووزارة الصحة وعدد من الجهات المعنية، وذلك في مطار الشيخ سعد الدولي.