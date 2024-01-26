أكدت مراقب الإصدارات الإعلامية بوزارة الإعلام أسرار الدوسري حرص الوزارة على مد جسور التعاون والتواصل الثقافي مع الدول الخليجية والعربية.



جاء ذلك في تصريح أدلت به الدوسري لـ «كونا» خلال معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ 55 والذي انطلقت فعالياته الأربعاء تحت شعار «نصنع المعرفة.. نصون الكلمة» بمركز مصر للمعارض الدولية بالقاهرة.



وقالت الدوسري ان وزارة الإعلام سباقة في دعم الثقافة العربية وحريصة على المشاركة في المعارض الدولية المختلفة وخصوصا معرض القاهرة الدولي للكتاب كونه أحد أكبر وأضخم المعارض في العالم العربي.



وأضافت أن الوزارة ممثلة بقطاع الصحافة والنشر والمطبوعات تشارك في المعرض بمجموعة من الإصدارات المتميزة القديمة والحديثة، فضلا عن كتب للمؤلفين الكويتيين تم توزيعها على الجمهور لدعم الثقافة والتوعية الفكرية على مستوى الوطن العربي.



وأوضحت في هذا الصدد أن من أبرز هذه الإصدارات قصة «دستور الكويت» و«رجال من تاريخ الكويت» و«الطيور في محمية الشيخ صباح الأحمد الطبيعية»، اضافة الى كتب باللغتين العربية والانجليزية تحكي تاريخ الكويت والأماكن السياحية والترفيهية في البلاد.



وأشادت الدوسري بالمشاركة الواسعة في المعرض والاقبال المتميز على جناح دولة الكويت، مؤكدة حرص الجمهور المصري على اقتناء الكتب والإصدارات الكويتية القيمة.