اجتمع مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بعمادة شؤون الطلبة ممثلة بالقائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان وعدد من مديري إدارات العمادة، وبحضور كل من نائب مدير الجامعة للتخطيط بالإنابة د.ماجد مجيد، ورئيس وحدة الابتكار والتعاون الخارجي بكلية العلوم د.انتصار المضاحكة، وعضو هيئة التدريس د.نجاح الذايدي، لمناقشة مجموعة من المقترحات المقدمة من إدارات عمادة شؤون الطلبة والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء الجامعة وفق منظومة متكاملة تساهم بتمكين المدينة الجامعية من مواكبة المؤسسات الأكاديمية المرموقة.



بداية، رحب مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي بالحضور، مؤكدا أن هذه الاجتماعات تأتي ضمن التوجهات الرئيسية لإستراتيجية الجامعة 2024-2028 والتي تشمل الجودة والابتكار والاستدامة والتواجد المتميز، لافتا إلى أن الإدارة الجامعية حريصة كل الحرص على العمل بيد واحدة للوصول إلى إطار عمل مشترك يوحد وينظم الأوليات ضمن هذه التوجهات وترجمتها على أرض الواقع، من أجل مواكبة ركب التقدم العالمي في المجال التعليمي والأكاديمي بشكل تنافسي ومبتكر يدفع بعجلة التنمية في الكويت.



بدوره، ثمن القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان حرص الإدارة الجامعية ممثلة بمدير جامعة الكويت والأمين العام على المنهجية المتبعة التي تقوم على مبدأ المشاركة والمشاورة للوصول إلى خطة طموحة تعكس التخطيط السليم الذي اتخذته الجامعة لتحقيق متطلبات التطوير والتنمية بمنظومة جامعة الكويت الأكاديمية.



كما توجه د.الحمدان بالشكر إلى مديري إدارات عمادة شؤون الطلبة لتقديمهم مجموعة من المقترحات الواقعية القابلة للتطبيق والتي تهدف إلى الارتقاء بأداء الجامعة وتطوير النظم التعليمية بصورة تتوافق مع متطلبات العصر الحديث، وتلامس حاجات منتسبي جامعة وقضاياهم وتقدم الحلول الناجحة وتمكن التفكير الإبداعي.



من جانبها، تحدثت رئيس وحدة الابتكار والتعاون الخارجي بكلية العلوم د.انتصار المضاحكة حول مقترح عمادة شؤون الطلبة بإنشاء المشروع المبتكر «مركز مهارات الطلابي»، والذي يمكن الطالب من النجاح في الحياة الأكاديمية والمهنية ويحقق الجودة في التدريب، بالإضافة إلى وجود عنصر الاستدامة عن طريق التعلم الذاتي والمستمر، ليكون لجامعة الكويت وجود متميز في تمكين القوى العاملة في دولة الكويت من خلاله اشتمال البرنامج التدريبي على تطوير المهارات الشخصية والدراسية والمهنية والتقنية.



وتقدمت عضو هيئة التدريس د.نجاح الذايدي بمقترح عمادة شؤون الطلبة حول إنشاء كتيب خاص بالمراسلات الإدارية بجامعة الكويت وتجاوز الأخطاء الكتابية والنحوية في المراسلات بحيث يمكن الرجوع إليه بيسر، ويكون متوفرا لجميع منتسبي جامعة الكويت، باعتبار أن جامعة الكويت صرح أكاديمي تعليمي يهدف إلى بناء جيل متحدث باللغة العربية بطلاقة.



بدوره، عرض مدير إدارة الإرشاد الأكاديمي فهد المطيري مقترح إنشاء مركز للتفوق الدراسي لتطوير مهارات الطلبة الدراسية وتحسين الأداء الدراسي واكتشاف المواهب الطلابية وخلق جيل متمكن علميا وثقافيا وأكاديميا قادر على مواكبة المستوى الأكاديمي العالمي.



من جهته، عرض مدير إدارة الرعاية الاجتماعية وائل العبيد مجموعة من المقترحات منها تشغيل الطلبة المتفوقين دراسيا لتدريس الطلبة المتعثرين لما له من منفعة للطرفين من خلال صقل المهارات واكتساب الخبرات وتحسين أداء الطالب المتعثر دراسيا.



كما عرض العبيد مقترح إنشاء وحدة الدعم النفسي والتي تهدف إلى تقديم الدعم والمساعدة النفسية والإرشادية والعلاجية لطلبة جامعة الكويت ممن يعانون من مشاكل وأمراض نفسية تؤثر سلبا على حياتهم الشخصية وتحصيلهم الأكاديمي.