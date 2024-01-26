

بكل جدارة واستحقاق، حققت سيدات نادي سلوى الصباح، لقب بطولة نادي سلوى الودية لكرة اليد، والتي اسدل الستار عليها أول من أمس تحت رعاية الشيخة نعيمة الأحمد، رئيسة مجلس إدارة النادي.



وجاء إحراز اللقب بعد فوز سيدات يد سلوى على نظيراتهن سيدات نادي أربيل العراقي الذي حل بالمركز الثالث وبنتيجة 27-18 (الشوط الأول 16-6)، فيما حل بالمركز الثاني فريق سيدات المحرق البحريني.



من جانبها، باركت الشيخة نعيمة الأحمد، لسيدات نادي سلوى على تحقيق لقب البطولة الودية، وكذلك لسيدات المحرق وأربيل. وبينت الأحمد أن إقامة مثل هذه البطولات تأتي لتطوير مستوى اللاعبات في ظل الاحتكاك مع مدارس كرة اليد البحرينية والعراقية، وقبل انطلاق دوري سيدات اليد المحلي الشهر المقبل.



بدوره، اكد مدرب فريق نادي سلوى محمد ميرزا أن البطولة جاءت ممتازة واستفادت اللاعبات منها كثيرا، متمنيا التوفيق للاعبات في بطولة الدوري.



وأكدت لاعبة سيدات يد سلوى دارين الموسوي أن الاستفادة من هذه البطولات واكتساب الخبرة كبير، في ظل مشاركة فرق خليجية، شاكرة الشيخة نعيمة الأحمد والجهاز الفني والإداري للفريق.