

تأهل نجم المنتخب الوطني للبولينغ حسن قاسم إلى دور الـ 16 ببطولة العالم للبولينغ لفئة الشباب التي تقام في أميركا تحت مظلة الاتحاد الدولي للعبة وتختتم اليوم بحضور رئيس الاتحادين الدولي والآسيوي الشيخ طلال المحمد، حيث شهدت البطولة منافسات قوية بين جميع الدول المشاركة.



وأعرب قاسم عن سعادته بهذا الإنجاز الذي جاء ليؤكد أن مسيرة تطور اللعبة داخل الكويت تسير في الطريق الصحيح في ظل الدعم المتواصل الذي يقدمه مجلس إدارة نادي البولينغ للاعبين والعمل الدؤوب لتذليل كافة العقبات التي تواجههم من أجل الارتقاء باللعبة النهوض بها. وأكد أن المشاركة في بطولة العالم للشباب تتطلب جهدا وتركيزا على أعلى مستوى من أجل تحقيق إنجازات تسجل باسم الكويت وهو ما نسعى إليه جميع، مضيفا أن المنتخب الوطني المشارك تم إعداده بالشكل الجيد للمشاركة في البطولة التي تعد من أقوى البطولات التي ينظمها ويشرف عليها الاتحاد الدولي للعبة.