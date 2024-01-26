

سيكون ريال مدريد على موعد مع اعتلاء صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، ولو بشكل مؤقت، حال فوزه على مضيفه لاس بالماس غدا السبت ضمن المرحلة الـ 22.



وستكون الفرصة متاحة لـ «الملكي» لاعتلاء قمة الترتيب نظرا لفارق الإمكانات بينه وبين لاس بالماس، بالإضافة إلى أن ريال مدريد لم يخسر أمام لاس بالماس في آخر 8 مواجهات جمعتهما، حيث حقق الفوز في ست مباريات والتعادل في مباراتين.



وفي اليوم ذاته يسعى برشلونة لمصالحة جماهيره بعد الخسارة القاسية 2-4 أمام أتلتيك بلباو في الدور ربع النهائي من كأس ملك إسبانيا، عندما يواجه فياريال.



ويحقق برشلونة حاليا نتائج متذبذبة الموسم الحالي، وهو ما جعل الفريق يحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 44 نقطة، لكن في المباريات الأخيرة بالدوري تمكن العملاق الكاتالوني من تحقيق ثلاثة انتصارات متتالية وسيسعى إلى زيادة هذه السلسلة.



وفي بقية المباريات التي تقام غدا السبت، يلتقي ريال سوسييداد مع رايو فايكانو، وريال مايوركا مع ريال بيتيس.



وتفتتح مباريات هذه الجولة اليوم الجمعة عندما يلتقي ألميريا مع ديبورتيفو ألافيس.



إلى ذلك، برر مدرب برشلونة تشافي هيرنانديز خسارة فريقه الموجعة ضد أتلتيك بلباو في مسابقة الكأس بالقول «لقد قلت بالفعل إننا واجهنا سوء حظ في القرعة، ورغم أننا تقدمنا على بلباو بهدفين، لكن لم نتأهل في النهاية».



واستكمل «أنا هادئ، لأن الألقاب الأهم باقية مثل الليغا ودوري الأبطال، وسنقاتل من أجلها كما فعلنا أمام بلباو».



وزاد «بغض النظر عما سيحدث هذا الموسم، فنحن في بداية شيء مهم، وهذا الفريق له مستقبل، ونقود مشروعا جيدا جدا لجيل من اللاعبين الرائعين، وسينافسون سواء كنت المدرب أم لا».



سجل أهداف أتلتيك بلباو كل من غوركا غوروسيتا (1) وأويهان سانسيت (49) وإيناكي ويليامس (105+2) ونيكو ويليامس (120+2)، فيما سجل لبرشلونة الپولندي روبرت ليفاندوفسكي (26) ولامين يامال (32).



وخرج جيرونا، مفاجأة الموسم، من الدور ربع النهائي أيضا عقب خسارته أمام مضيفه ريال مايوركا 2-3.



وسجل أهداف مايوركا كل من الكندي سايل لارين (21) وأبدون براتس (28 و35 من ركلة جزاء) قبل أن يقلص النادي الكاتالوني النتيجة من خلال الأوروغوياني كريستيان ستيواني (68 من ركلة جزاء) والبرازيلي سافيو (90+6).