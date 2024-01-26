

عين نادي قادش الإسباني الأرجنتيني ماوريسيو بيليغرينو مدربا للفريق حتى نهاية الموسم الحالي، خلفا للمقال سيرخيو غونزاليس. وبيليغرينو غير المرتبط بأي ناد منذ رحيله عن أونيفيرسيداد دي تشيلي في ديسمبر الماضي، سيكون أمام مهمة إعادة قادش الذي يقبع في المركز الثامن عشر في الدوري، إلى المراكز الآمنة لتفادي الهبوط إلى المستوى الثاني.



ويعود المدرب البالغ 52 عاما إلى الدوري المحلي بعدما لعب لأندية برشلونة، فالنسيا وألافيس، كما كان مدربا لـ «الخفافيش» (2012) ثم ألافيس (2016-2017) وليغانيس (2018-2019)، علما أن كان قد بدأ مسيرته التدريبية مساعدا لمواطنه رافايل بينيتيس مع ليفربول الإنجليزي (2008-2010) قبل أن ينتقل إلى إنتر الإيطالي مدربا مساعدا أيضا (2010).